Vaksineintervallet økes igjen til tolv uker mellom første og andre dose

NTB

På grunn av at Norge får færre vaksinedoser fra Pfizer enn antatt i tredje kvartal, øker regjeringen igjen intervallet mellom coronavaksinedose én og to.

– Før helgen fikk vi en dårlig nyhet, nemlig at Pfizer vil levere omtrent 900.000 færre vaksinedoser til Norge enn først antatt, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen mandag.

Samtidig vil en økning i leveransen fra Moderna kompensere noe for de manglende Pfizer-dosene, men regjeringen har likevel bestemt å øke vaksineintervallet mellom første og andre dose til tolv uker på nytt.

– Dette vil sørge for en forsinkelse i vaksineringen på én uke for første dose sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, og en to ukers forsinkelse for andre dose, sa Høie.