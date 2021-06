19 elbiler per ladepunkt i Norge

NTB

Ved utgangen av 2020 var det 17.850 allment tilgjengelige ladepunkter for elbiler i Norge. I snitt deler 19 elbiler hvert ladepunkt, ifølge SSB.

Antall ladepunkter økte med 64 prosent fra 2019 til 2020, fra 10.865 til 17.850, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I samme periode vokste antall elbiler med 74 prosent fra 195.000 til 340.000. Ifølge SSB deler nå 19 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt, mot 18 året før.

Alta og Sarpsborg skiller seg ut med et lavt antall elbiler per ladepunkt, henholdsvis 12 og 13 elbiler. I Asker og Skien må over 50 elbiler dele hvert ladepunkt.