Firebarnsmor dømt for å ha mishandlet familien

NTB

I en årrekke skal kvinnen ha mishandlet barna og sin daværende ektemann. Mandag ble hun dømt til fem år og seks måneders fengsel i Sør-Rogaland tingrett.

I den 50 sider lange dommen trekkes det fram flere eksempler på hvordan kvinnen har utøvd fysisk og psykisk vold mot øvrige familiemedlemmer.

Retten mener at mishandlingen av flere av dem var grov.

Mandag ble den 52 år gamle kvinnen dømt til fem år og seks måneders fengsel i Sør-Rogaland tingrett for mishandling i nære relasjoner. Hun dømmes også for gjentatte brudd på besøksforbudet hun ble ilagt da saken mot henne ble kjent, skriver Stavanger Aftenblad.

Selv mener tiltalte at anklagene er overdrevet og at hun er utsatt for et komplott.

I dommen omtales tiltaltes forklaring som en «bortforklaring».

Retten finner det bevist at tiltalte både slo, kløp, klorte, tok kvelertak og lugget. Ingen av de fornærmede slapp unna, men retten kommer til at volden, både den fysiske og den psykiske, var mer alvorlig mot enkelte av barna.

Rettssaken gikk over seks dager og 15 vitner ble ført.

Tiltaltes forsvarer, advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard, sier til Aftenbladet at det foreløpig ikke er avgjort om dommen vil bli anket.