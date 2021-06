Mustafa Hasan fortsetter kampen om opphold i Norge

Mustafa Hasan kom til Norge sammen med familien som seksåring. Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. Les mer Lukk

NTB

Mandag møter Mustafa Hasan (18) Utlendingsnemnda i retten for å kjempe for videre opphold i Norge. Staten mener fortsatt at han ikke har rett på varig opphold.