Brann i enebolig i Søgne slukket

NTB

Brannen i en enebolig i Søgne i Agder er slukket. Ingen personer skal ha kommet til skade, men politiet har pågrepet en mann som er siktet for brannstiftelse.

Alle nødetater ble sendt til eneboligen i Vedderheia i Søgne i Kristiansand kommune da brannen ble meldt inn før midnatt.

– Det er full fyr i boligen og huset er overtent. Brannvesenet gjennomsøker huset med røykdykkere. Vi har foreløpig ikke fått noen beskjed om at de har funnet noen, men det er registrert personer bosatt på adressen, sa operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Klokken 01.41 tvitrer politiet at brannen er slukket og at de ut fra omstendighetene mistenker at brannen kan være påsatt.

– En mann i 50-årene med tilknytning til boligen er pågrepet i området og siktet for brannstiftelse. Det var forhold på stedet som gjorde at politiet fikk mistanke til at brannen var påsatt, sier Aateigen Andersen til Fædrelandsvennen.

Politiet opplyser samtidig at det ikke var noen personer i boligen.