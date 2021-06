Bakke-Jensen: Ingen indikasjon på spionasje mot norske politikere

NTB

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at det ikke ser ut til at norske politikere har blitt overvåket av USA.

– Dette er alvorlige påstander som regjeringen tar på største alvor. Basert på det vi nå vet, ser det ikke ut som det har vært rettet aktivitet mot norske politikere, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding fra regjeringen søndag.

For to uker siden skrev NRK , i samarbeid med danske DR , at kilder skal ha sagt at USA skal ha utnyttet et samarbeid med Danmark til å spionere på høytstående politikere i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Ifølge sakene til NRK og DR skal den danske statskanalen over flere måneder ha møtt ni personer med tilgang til gradert informasjon fra etterretningstjenesten. Alle opplysninger i saken er bekreftet overfor DR av minst to, ofte flere, uavhengige kilder.

Snakker fortsatt med USA

Det var NRK som først skrev at Bakke-Jensen søndag sier at det ikke er funnet noen indikasjoner på at opplysningene om spionasjen mot norske politikere stemmer.

Han understreker at sikkerhetsgradering i denne saken ikke er til hinder for å ta saken opp med danske og amerikanske myndigheter.

Torsdag i forrige uke kalte regjeringen den amerikanske ambassaden inn på teppet.

– Systematisk spionasje mot allierte er helt uakseptabelt. Vi er tydelige overfor danske og amerikanske myndigheter om dette. Vi er også i aktiv dialog med danske og amerikanske myndigheter og tjenester om informasjonen i denne saken, sier Bakke-Jensen, og fortsetter:

– I mine samtaler med den danske forsvarsministeren Trine Bramsen har jeg fremhevet alvoret i påstandene som er fremsatt i mediene, og at det er nødvendig å få så mye klarhet som mulig i saken, sier han.

Orienterte Stortinget

Forsvarsministeren orienterte Stortinget om saken denne uken.

– Informasjonen i denne saken er høyt gradert, og jeg er opptatt av å holde Stortinget oppdatert på en egnet måte om utviklingen i saken, sier Bakke-Jensen.