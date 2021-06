Alta kommune truer med nedstenging etter smittehopp

Ordfører Monica Nielsen sier at Alta nå vurderer å innføre strengere tiltak. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Denne helgen har Alta kommune registrert 15 nye smittetilfeller. Kommunen truer med nedstenging dersom smitten ikke går ned.

Kommunen skriver på sine hjemmesider at deres største bekymring akkurat nå er at de kjenner til at mange går i dagevis, opptil i flere uker, med symptomer uten å teste seg.

– Folk er på skole, jobb og andre steder med symptomer. Dette kan ikke fortsette, skriver kommunen.

De skriver også at dersom de ikke får kontroll på smitten, og det stadig dukker opp nye smitteutbrudd, utgår også festivaler og turneringer som er planlagt i Alta de nærmeste månedene. I verste fall kan man oppleve et nedstengt Alta i sommerferien.

– Vi har hatt samtaler med FHI angående situasjonen vår og deres klare anbefaling er at vi må forberede oss på å ikke være med på den nasjonal gjenåpning del 3 som er planlagt 17. juni, skriver kommunen.

– Hvis får et til utbrudd nå i tillegg til de vi har, er vi nødt til å innføre strengere tiltak, sier ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap) til NRK.

Totalt har kommunen 22 personer med aktiv smitte og 237 personer i karantene.

– Vi ser at Alta ikke kan være med på den gjenåpningen som Norge står foran nå. Vi er nødt til å holde mer igjen her, til vi har mer oversikt og kontroll, sier Nielsen.