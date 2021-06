Oslobyrådet vurderer å utvide skjenketiden

Oslobyrådet vurderer om de skal åpne for lengre skjenketider i neste uke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslos byråd vil i neste uke vurdere å tillate flere deltakere på arrangementer, flere gjester i private hjem og om skjenketiden kan utvides.

– Vi vil nok vurdere veldig tidlig i neste uke om det er steg fra trinn to som fortsatt sliter med å komme i gang. Så vil vi også se om vi kan ta inn ting fra trinn fire, sier Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG.

Fra 26. mai ble det åpnet for at Oslos skjenkesteder, kafeer, restauranter, treningssentre og svømmehaller igjen kunne ta imot besøkende og gjester. I tillegg kunne kino, teater og konsertsteder åpnes for inntil 20 personer om gangen innendørs på faste tilviste plasser.

Etter et smittehopp blant russen i forrige uke, utsatte Oslo den videre gjenåpningen med én uke. Siden da har smitten igjen sunket, og nå vurderer byrådet å komme med ekstra lettelser i neste uke.

– Det som ligger i trinn fire, er i hovedsak smittevernbegrensninger i det som allerede er åpnet. Vi har åpnet en del der det er strenge begrensninger, som arrangementer innendørs og utendørs, gjester i private hjem og skjenkestopp klokken 22. Vi vil vurdere om det kan lettes på disse områdene, sier Steen.

Helsebyråden tror Oslo kan være på det nasjonale tiltaksnivået i løpet av første halvdel av juli.