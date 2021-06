Mann knivstukket i Sandefjord – to pågrepet

NTB

En mann er knivstukket, men ikke livstruende skadd i Sandefjord. To personer er pågrepet i saken.

Meldingen om knivstikkingen, som skjedde i Runarveien, kom klokka 4.07 natt til søndag.

Først tok politiet kontroll på fem personer, og to av dem ble pågrepet. De to er siktet for kroppsskade, opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Bakgrunnen er at de ønsker ikke å si så mye til politiet, og det er grunn til å tro at de har noe å skjule, sier operasjonslederen.

Så langt har ikke politiet noen informasjon om foranledningen for knivstikkingen. De involverte er ikke norske, og politiet melder om språkproblemer i arbeidet.