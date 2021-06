Tolv korsangere cronasmittet i Færder kommune

NTB

Færder kommune registrerte lørdag 18 nye coronasmittede. Tolv av dem er sangere i et kor.

Ifølge Tønsbergs Blad kom meldingen om at et kormedlem hadde testet positivt, etter at det var konserter både tirsdag og onsdag.

– Det vi ser, er at det er veldig smittsomt. Det har man erfaring med fra andre kor, blant annet på Sørlandet. Der man synger og dråpesmitte spres, får det store konsekvenser, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen.

Kommuneoverlegen understreker at situasjonen er under kontroll, men at mange er berørt.