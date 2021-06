Bru ødelagt av flom i Troms og Finnmark

NTB

En bru er ødelagt av flom i Badderelva i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark. Samtidig er fylkesvei 367 stengt etter å ha blitt oversvømt.

Framtid i Nord skriver at gammelbrua over Badderelva litt over klokken 17 lørdag ettermiddag ble tatt tak i av vannmengdene. Den henger nå på halv tolv, ifølge vitne Kurt Solheim.

– Hvis den detter ned i elva, kan den danne en demning. Det er vel bare et tidsspørsmål. Det kan bli skummelt, sier Solheim.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter i 19.20-tiden lørdag kveld at Badderen bru på E6 er åpen, og at det er den gamle brua på kommunal vei som er tatt av flom.

NVE har sendt ut oransje farevarsel for flom i deler av Troms og Finnmark på grunn av regn og snøsmelting.

Også fylkesvei 367 ved Bjørkenes Camping er nå stengt som følge av flommen. Elva har flommet over og tatt veien.

– Elva er like stor som veien. Det var ikke annet å gjøre enn å stenge veien, sier teknisk sjef Jan Inge Karlsen i Kvænangen kommune.

NRK skriver at også Reisaelva i Nordreisa kommune, som er nabokommunen til Kvænangen, har gått over sine bredder, og at flere jorder er under vann. Langs E6 i Nord-Troms har vannet dratt jord- og steinmasser ut i veien.