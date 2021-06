Knivsiktet kvinne i Kragerø erkjenner straffskyld

NTB

Kvinnen som påførte en annen kvinne i Kragerø kritiske skader med kniv, erkjenner straffskyld. Hun ble lørdag begjært varetektsfengslet i to uker.

Kvinnen i 20-årene erkjenner straffskyld for grov kroppsskade etter knivangrepet fredag ettermiddag, ifølge NRK.

Påført kritiske skader



– Vi har i første omgang bedt om at kvinnen varetektsfengsles i to uker slik at vi får tid til å etterforske saken, sier politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til Varden.

Kjennelsen ventes senere lørdag ettermiddag.

Offeret, en kvinne i 60-årene som er bosatt i Kragerø, ble påført kritiske skader da hun ble stukket med kniv i halsen. Hun var lørdag utenfor livsfare. Tilstanden hennes var stabil.

Krangel i forkant



Den siktede kvinnen har vært til flere helsesjekker siden hun ble pågrepet, ifølge Nordendal. De to kvinnene var tilnærmet naboer, ifølge politiet.

– Selv om vi ikke har fått avhørt henne, kom hun med en ganske grundig forklaring på voldshandlingen i fengslingsmøtet. I bunn og grunn skal det ha vært en pågående krangel mellom de to som var bakteppet for det hun gjorde, sier hun.