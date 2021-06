Kongeparet på sin første tur etter koronaen – vil unngå folkesamlinger

NTB

Kongeparet drar på tur til Vestlandet for å høre hvordan nordmenn har hatt det under pandemien. Men de håper å unngå store folkeansamlinger.

– Dette besøket setter vi umåtelig pris på. Det er interessant at kongeparet kanskje har merket seg at det er flere kommuner som har slitt ekstra i denne koronapandemien, sier ordfører Trygve Skjerdal (Sp) i Aurland kommune til NTB.

Etter 15 måneder med pandemi beveger kongeparet seg ut på sin første offisielle rundreise i Norge etter at viruset rammet – en tredagers tur til Flåm, Hyllestad og Florø.

Første stopp er Flåm, hvor Aurland-ordføreren står på kaien når kongeskipet ankommer tirsdag formiddag. Turistbygda og cruisehavnen har opplevd å få sin viktigste næring strupet helt nærmest over natten.

– Vi er en kommune som har merket konsekvensene av koronaen uvanlig hardt, men til dags dato har vi ikke hatt en eneste smittet. Det er jo et paradoks synes jeg, og det kan jo være at kongeparet og staben rundt tenker det samme, sier Skjerdal på spørsmål om hvorfor han tror kongeparet kommer på besøk.

– Krydder i hverdagen

I planleggingen av turen har Statsforvalteren i Vestland lagt vekt på å unngå folkeansamlinger av hensyn til smittevernet.

– Det blir færre mennesker enn vi er vant med, men vi er glade for at vi igjen kan reise litt rundt, sa dronning Sonja da hun kommenterte reisen i et møte med statsforvalterne torsdag.

Befolkningen i vestlandskommunene inviteres imidlertid til å følge kongeskipet med småbåter under innseilingen.

– Samtidig oppfordrer vi folk til å bruke flaggstengene flittig for å vise at vi setter pris på besøket. Det har vært en helt klar oppfordring fra statsforvalteren at vi ikke legger opp til store folkeansamlinger, sier Skjerdal.

Besøket i Flåm handler spesielt om turistnæringen, med besøk på Fretheim hotell, møter med reiselivsaktører og besøk på Ægir bryggeri.

Rammet av utbrudd

Ved neste stopp, som er Hyllestad, står ordfører Kjell Eide (Ap) klar til å ta imot kongeparet på kaien onsdag. Kommunen ble hardt rammet da hjørnesteinsbedriften, skipsverftet Havyard, ble slått ut av koronaviruset.

– Vi hadde et større utbrudd i fjor høst, og det er vel noe de har lagt merke til. Kongeparet vil få en orientering om dette på verftet, hvor vi vil forklare hva pandemien har gjort med oss og hvordan vi ser på tiden framover, sier han.

Også i Hyllestad har de tenkt smittevern i forberedelsene.

– Det blir ikke store samlinger med folk som vinker. Men vi har engasjert skoleklasser og barnehage til å møte opp. Vi bor i et landskap hvor folk ikke stimler til i store mengder, men det vil nok stå noen langs veiene og kikke.

Håper på liten fest

Siste stopp på turen blir Florø torsdag. Senest i fjor var kronprinsparet også på besøk i Norges vestligste by.

– Jeg vet at dronningen setter pris på landskapet her. Hun har vært mye i vårt område og gått turer, og det har kanskje vært medvirkende til at de kommer, sier ordfører Ola Teigen (Ap) i Kinn kommune.

I Florø blir temaet i hovedsak hvordan kommunen har taklet pandemien, og hvilke konsekvenser det har hatt for kultur, frivillighet og næringsliv.

Ordføreren er ikke bekymret for at det skal bli store ansamlinger av folk.

– Jeg håper det blir en liten folkefest. Jeg håper folk kommer ut og benytter anledningen til å se skipet på sjøen og se kongeparet på land. Men vi må selvfølgelig være påpasselige med korrekt avstand og smittevern, sier han.

I møtet med statsforvalterne gjorde dronning Sonja det klart at også kongeparet gleder seg.

– Vi ser nå med stor glede fram til sommeren. Kongen og jeg begynner så smått å ta tilbake det normale livet når vi neste uke reiser med kongeskipet til Vestland fylke. Da skal vi med egne øyne og ører få oppleve hvorledes folk har det i Hyllestad, Flåm og Florø.

Både kongen og dronningen er fullvaksinert mot covid-19. Sist kongeparet var ute på reise, var under statsbesøket i Jordan i mars 2020. Det endte med at de begge måtte i reisekarantene da de kom hjem.