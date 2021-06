Mann siktet for voldtekt og frihetsberøvelse på Karmøy

NTB

En mann er siktet for voldtekt og frihetsberøvelse mot en kvinne på Karmøy tidligere i uka. Han er varetektsfengslet i fire uker.

Ifølge Haugesunds Avis ble politiet tirsdag tilkalt til en adresse etter melding om en alvorlig hendelse.

Politiadvokat Else Lokna i Sørvest politidistrikt opplyser at en mann er siktet for voldtekt og frihetsberøvelse mot en kvinne. Politiadvokaten forteller at det ikke er noen privat relasjon mellom de to, men vil utover det ikke si mer om saken.