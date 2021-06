Utvalg skal gjennomgå Kirkens forhold til jødedom

Preses Olav Fykse Tveit under vigslingen i Nidarosdomen i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Innen høsten 2013 skal et utvalg i Den norske kirke legge fram en rapport om forholdet til jødedom. Kirken håper å bidra til forsoning.

Utvalget bestående av 13 personer skal legge fram rapporten for Bispemøtet og Mellomkirkelig råd (MKR), skriver Vårt Land.

– Samtidig som vi må se på religionsforholdet med et kritisk historisk blikk – og svare for tragediene kirken har bidratt til historisk – kan ikke forholdet mellom kristendom og jødedom bare være et konfliktforhold. Det er det ingen som ønsker, eller er tjent med, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke.

Blant spørsmålene som utvalget skal se på, både teologisk og praktisk, er om kirken skal misjonere overfor jøder og hvordan den skal balansere forholdet til søsterkirker i Palestina med søskenskap med jøder, skriver Vårt Land.

Utvalget skal ledes av Endre Fyllingsnes, som er sogneprest i Fredrikstad domkirke.