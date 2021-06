Økning i vaksineleveransene til Oslo fire uker på rad

– Det er deilig at vi for en gangs skyld setter rekorder i vaksinedoser og ikke i smittetall, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo kommune til Dagbladet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Oslo får stadig flere vaksinedoser levert. Denne og de to neste ukene øker leveransene ytterligere.

– Det er deilig at vi for en gangs skyld setter rekorder i vaksinedoser og ikke i smittetall, sier assisterende kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo kommune til Dagbladet.

I forrige uke satte hovedstaden ny rekord i antall vaksiner som ble levert med i alt 47.332 doser. Denne uka har leveringen økt til 48.446 doser, mens det i neste uke blir levert 56.150 doser. Uka etter der igjen – uke 25 – får hovedstaden 69.450 vaksinedoser.

– At vi får så mange flere vaksiner er viktig for den videre gjenåpningen. Det er vi veldig glade for. Vaksiner er vår vei ut av pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om leveransen i uke 25.