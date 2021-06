Knivstikking i Kragerø – kvinne utenfor livsfare

NTB

Kvinnen som ble stukket med kniv av en annen kvinne i Kragerø fredag ettermiddag, er utenfor livsfare.

Noe over klokka 22 meldte politiet at kvinnen blir behandlet for stikkskader, og at hun er utenfor livsfare. Opplysningen kommer etter at de tidligere fredag hadde opplyst at hun skulle være kritisk skadd.

– Det vi vet er at det skal være kritisk. Hva det innebærer, kjenner vi ikke til. Hun er stukket med kniv i halsen, sa Eskil Hagen Olsen, oppdragsleder for politiet i Telemark til NRK.

Kvinnen ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Politiet opplyste først at det er en relasjon mellom de to kvinnene, men det stemte ikke.

– Det viser seg ikke å være en relasjon mellom den skadde og siktede i saken. En kvinne midt i 20-årene er pågrepet, meldte Sørøst politidistrikt.

Kvinnen som er skadd bor i en leilighet på Kalstad i Kragerø. Det er uklart om knivstikkingen har skjedd inne i boligen eller utenfor.

Kriminalteknikere gjorde fredag kveld undersøkelser på åstedet.

Politiet ble varslet om knivstikkingen klokka 16.32 fredag.