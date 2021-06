Lang kø på grensa til Norge

NTB

Køene av reisende som hadde vært i Sverige, og som måtte gjennom teststasjonen på grensen før de kunne reise videre, ble lange fredag ettermiddag.

Fra klokka 15 fredag ettermiddag kunne fullvaksinerte nordmenn med gyldig koronasertifikat og gyldige innreisepapirer til Norge, igjen krysse grensen uten å måtte gå i karantene.

De som hadde gyldige papirer ble sendt rett til en teststasjon som er satt opp, hvor de måtte ta en hurtigtest før de kunne reise videre.

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt sier til NRK at det er normalt med kø på denne tiden av døgnet, men forteller at enkelte har ventet omkring en time.

– Vi har oppbemannet for å kunne møte det vi ser for oss at kan komme til å skje. Men vi håper at flest mulig velger å la være, og kun ta nødvendige reiser, sier Rasmushagen.

Lederen for teststasjonen, Jostein Stø, sier til Dagbladet at folk kan sendes hjem uten test dersom de må vente lenger enn halvannen time ved grenseovergangen.

– Da må de kjøre rett hjem og holde seg der til resultatet av testen kommer. De som er positive vil bli ringt opp umiddelbart, sier Stø.