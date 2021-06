Senterleder på Svinesund: Mange sitter nok på gjerdet

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet var torsdag ute og advarte mot køkaos på grenseovergangene. Og det kan det bli. For i innreisekontrollen må man både ha innreisepapirene klare, og hovedregelen er at alle skal coronatestes.

NTB

Klokka 15 trenger ikke lenger fullvaksinerte nordmenn å gå i innreisekarantene. Senterlederen på Nordby-senteret på Svinesund er spent.

– Vi gleder oss voldsomt, og vi jobber på spreng for å kunne tilby nordmenn det de forventer. Dette kom jo brått på oss også. Femten harde måneder, så ser vi også slutten på det, sier senterleder Ståle Løvheim til NTB.

Klokka 9 åpnet kjøpesenteret ved grensen. Løvheim forteller at han kan se flere biler med norske skilter fra vinduet sitt, men hvor mange det blir i løpet av helgen, det er umulig å si.

– Det blir ikke en åpningsfest for alle, i og med at det er en del begrensninger. Flere har også vært ute og varslet om kø, sier Løvheim.

– Vi tror at det kommer noen, men ikke at det blir så veldig mange. Mange sitter nok på gjerdet, fortsetter senterlederen.

– Mange sitter nok på gjerdet

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet var torsdag ute og advarte mot køkaos på grenseovergangene. Og det kan det bli. For i innreisekontrollen må man både ha innreisepapirene klare, og hovedregelen er at alle skal coronatestes.

Senterlederen mener at kapasiteten burde ha blitt jekket opp når det åpnes for at flere kan krysse grensene uten å havne i karantene.

– Ønsker man å teste på den måten man gjør nå, burde man jo hatt kapasitet. Det er innreiseskjema, det er coronapass og testing etterpå. Det er ikke lett å komme seg gjennom dette nåløyet, sier han.

Fraråder unødvendige reiser

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles unødvendige reiser til alle land, selv om noen nå slipper karantene etter å ha vært i utlandet.

Totalt er det trolig i overkant av 1,3 millioner nordmenn som oppfyller kriteriene for å slippe innreisekarantene.

Torsdag var det i vaksineregisteret SYSVAK registrert at 1.269.036 nordmenn har fått to doser coronavaksine. Hittil i år, som er omtrent de siste seks månedene, er det registrert 77.527 koronasmittede i Norge.

Slik blir coronasertifikatet kontrollert på grensen

Når man ankommer grensen for kontroll ved innreise til Norge, skal man trykk på knappen «utvidet» kontrollside. Denne skal vises til politiet ved grensepassering, opplyser Folkehelseinstituttet.

Politiet vil deretter skanne QR-kodene som er på denne siden, og kontrolløren vil få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Selv om informasjonen er gyldig, betyr det ikke nødvendigvis at du slipper innreisekarantene.

Politiet vil sjekke hva slags vaksine man har fått, når man har fått den og om man har fått én eller to doser.

Disse slipper innreisekarantene fra klokka 15:

* Personer som har status som fullvaksinert. Det vil blant annet si minst én uke etter man har fått vaksinedose nummer to.

* Hvis man har gjennomgått coronasykdom de siste seks månedene.

* Disse to gruppene trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ koronatest 24 timer før ankomst til Norge.