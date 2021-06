Kommuneoverlege frykter nye innreiseregler vil sprenge testkapasiteten

Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, frykter sprengt testkapasitet etter at regjeringen etter endringer i innreisereglene. Arkivfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

De nye reglene for innreisetesting av fullvaksinerte kan gå utover kommunenes testkapasitet, frykter kommuneoverlegen i Sandefjord.

Selv om det innføres innreiselettelser for fullvaksinerte og personer som har hatt koronavirus de siste seks månedene, er fortsatt hovedregelen at disse skal teste seg for viruset når de krysser grensa.

Men ved kapasitetsutfordringer er det mulig at myndighetene på grensen i stedet gir plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Til VG sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord at dette er noe han reagerer på.

– Tilleggssetningen, «eller innen to dager etter ankomst», vil overbelaste vår ordinære teststasjon. Hvis alle fullvaksinerte velger å teste seg en til to dager etter turen, kommer det til å sprenge testkapasiteten på vår kommunale teststasjon, sier han.