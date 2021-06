Mann dømt til 21 års forvaring for drapet på Thea Braavold

NTB

En 46 år gammel mann er i Vestfold tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Thea Halvorsen Braavold fra Sandefjord (31). Han anker dommen.

– Han ble domfelt og er svært misfornøyd med at han ikke ble trodd på sin forklaring. Han anket dommen på stedet, sier mannens forsvarer, advokat Jonny Sveen, til NTB.

Sveen har enda ikke fått lest dommen og vil ikke kommentere saken ytterligere.

Mannen er dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, med en minstetid på ti år.

– Ekstremt frustrert

Årsaken til at han dømmes til forvaring er at retten mener det er høy risiko for nye voldslovbrudd om han igjen kommer tilbake i samfunnet., ifølge TV 2.

– Han er ekstremt frustrert. Han holder fast på at han er uriktig domfelt, han kjenner ikke igjen store deler av beskrivelsen i rettens premisser. Dette var kjæresten hans, og han er veldig uenig i antakelsene som gjøres med tanke på at det skal være et brudd i forholdet og at det er motiv for drap, sier mannens andre forsvarer, advokat Kåre Jølberg til Dagbladet.

Braavold ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. 46-åringen ble kort tid senere pågrepet og siktet for drapet.

Forsvarerne til mannen sa under rettssaken at det ikke er bevist at tiltalte står bak drapet. De ba om at han ble frifunnet.

46-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Politiet slapp ham av ved den dreptes leilighet



I sin forklaring i tingretten hevdet han at det må ha vært noen andre som sto bak satte dette i sammenheng med et drap han ble dømt for i 2003.

Han ble løslatt i september 2018 etter å ha sonet ferdig dommen for dette drapet. I tillegg til den tidligere drapsdommen, er den tiltalte mannen dømt åtte ganger tidligere for andre forhold.

Han hadde vært ute av fengsel i bare tre måneder da drapet på den 31-år gamle kvinnen fant sted.

Politiet hadde sluppet av mannen ved den dreptes leilighet kun få timer før drapet skjedde, skrev NRK i februar i fjor. De hadde hentet ham i forbindelse med manglende betaling for en taxitur i Larvik. Han hadde da blitt fratatt to kniver.