Russebråk flere steder i landet

NTB

Øst politidistrikt er blitt nedringt av personer som er plaget av støy fra russ, særlig i Follo-regionen. Også sør i landet har politiet bedt russen dempe seg.

Ved halv fire-tiden natt til fredag meldte Øst politidistrikt om bråket.

– Vi har bortvist en rekke russebusser som har reist over kommunegrensene, og to av bussene er anmeldt for å ha spilt for høy musikk, opplyser operasjonssentralen.

I Kristiansand kom det melding om at russen spilte høy musikk ved Sørlandsparken og at dette forstyrret natteroen for overnattingsgjester i området. Flere steder i Grimstad var det også høy musikk fra russ.