VG: Norge får 400.000 færre vaksinedoser fra Pfizer i juli

NTB

Pfizer leverer 400.000 færre vaksinedoser i juli enn beregnet. Folkehelseinstituttet sier det får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet.

Totalt var det beregnet at Norge skulle få 1,2 millioner doser i juli, men Pfizer bekrefter overfor VG at de ikke vil klare å levere dette antallet, og at det ikke blir flere enn 800.000 doser.

Ifølge Folkehelseinstituttet betyr dette i beste fall til en til to ukers forsinkelse for når alle over 18 år får tilbud om vaksine.