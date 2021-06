Gressbrannen på Sotra «hoppet» 260 meter over en fjord

NTB

Vindforholdene har spilt en viktig rolle i de to gressbrannene på Sotra. Erfarne brannfolk har sperret øynene opp over hvordan brannen har spredt seg.

Under den første brannen i forrige uke sørget vinden for at brannen spredte seg med fire-fem meter i sekundet, og det var også vinden som var årsaken til at brannen blusset opp igjen onsdag.

Til NRK forteller erfarne brannfolk at det som både har fascinert dem og skremt dem er at brannen rett og slett hoppet over en fjord og fortsatte å brenne på den andre siden av fjorden.

– En tarm av brannen gikk ut fra hovedbrannområdet, brant forbi et byggefelt og hoppet rett over Kårtveitpollen. Vi har beregnet hoppet til 260–270 meter, sier beredskapsleder Jarl Hestad ved Øygarden brann og redning.

Dette hoppet kom helt uventet på brannmannskapene, og Hestad mener det godt beskriver de utfordrende vindforholdene på stedet.

– De er uforutsigbare her vest i havet. Vinden treffer fjellformasjoner og knatter og spretter alle veier. Det er en grunn til at vi snakker om nordavind fra alle kanter her ute, sier beredskapslederen.

Han mener årsaken til at det tok fyr på den andre siden av fjorden er glødende eller brennende biter av vegetasjonen som er blitt kastet opp i luften av brannens egen oppdrift og fraktet over fjorden av vinden.