«Charter»-Svein Østvik gjør comeback på TV-skjermen

«Charter-Svein» er klar for den tredje sesongen av «Alle mot Alle»

«Alle mot Alle» går av stabelen på Discovery denne høsten, og nå har sesongens deltakere blitt presentert. I en pressemelding skriver Discovery at sju lag skal møtes til kunnskapsdyst.

Kjæresteparet Magnus Devold og Maria Stavang og Birgit Skarstein og Helene Spilling er blant deltakerne som skal konkurrere på TV-skjermen. I tillegg får de norske TV-seere et gjensyn med «Charter-Svein».

Brente munnbind

Svein Østvik var i hardt vær tidligere i år, etter at han brente et munnbind under en coronademonstrasjon utenfor stortinget. I ettertid har han ved flere anledninger uttalt seg til media om hvordan han synes smitteverntiltakene har gått for langt.

Østvik dukket også opp på NRKs «Debatten», hvor han stilte mot sin tidligere «Farmen»-kamerat, Leif-Einar Lothe. I etterkant av sendingen mente Østvik at han ble sabotert av NRK, og til Dagbladet fortalte han at han har blitt utsatt for et karakterdrap.

Nå har han altså fått en ny sjanse.

Dette er deltakerne:

Østvik har fått tildelt komiker Sofie Frøysaa som sin lagkamerat. De to vil konkurrere mot Birgit Skarstein og Helene Spilling, Magnus Devold og Maria Stavang, Abu Hussain og Sandeep Singh, Niklas Baarli og Benjamin Silseth, Sigurd Sollien og Bjørn-Henning Ødegaard, Anniken Huitfeldt og Anette Trettebergstuen, Iben Akerlie og Alex Rosén, Ronny Brede Aase og Tuva Fellman.

Komikerne Jon Almaas og Henriette Steenstrup er programledere og vil lede den tredje sesongen av «Alle mot Alle».

Svein Østvik fikk sitt store gjennombrudd i TV-programmet Charterfeber, som gikk på TV3 fra 2006 til 2013. Han har også deltatt på programemr som «4-stjerners middag», «Camp Kulinaris», «71° Nord» og «Farmen Kjendis».