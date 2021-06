Datatilsynet: Ikke legg ut coronapasset på nett

NTB

Myndighetene advarer mot misbruk og falskneri – og ber folk som har fått coronasertifikat, innstendig om ikke å legge ut bilder av det på internett.

Datatilsynet advarer sterkt mot på legge ut bilder av coronapasset på eksempelvis sosiale medier, fordi informasjonen kan misbrukes og gjøre det mulig å produsere falske coronabevis, ifølge Flysmart24.

På en pressekonferanse onsdag poengterte også helseminister Bent Høie (H) risikoen for misbruk og forfalskninger ved at folk legger ut bilder av coronapassene sine på nettet – «på samme måte som det ikke er lurt å legge ut bilde av pass, førerkort eller annen personsensitiv informasjon».

Den forbedrede utgaven av coronasertifikatet viser mange personlige opplysninger. Ikke bare navn og fødselsdato, men har også en QR-kode med detaljer om innehaver.

– Generelt vil vi fraråde å publisere fødselsnummer og helseopplysninger på internett, da det åpner for misbruk av informasjonen. Et coronasertifikat vil i mange tilfeller kunne inneholde helseopplysninger, for eksempel om gjennomgått coronasykdom, sier juridisk seniorrådgiver Susanne Lie i Datatilsynet til Flysmart24.