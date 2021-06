Over 800 bergensere hasteinnkalles til vaksinering etter teknisk glipp

Sprøyter klare til bruk ved vaksinering. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

En teknisk glipp har ført til at over 800 personer i Bergen ikke har fått melding om at de har vaksinetime i dag, torsdag. Dermed hasteinnkalles nå de berørte.