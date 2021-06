Mottakere av Janssen-vaksinen mister plassen i regjeringens vaksineprogram

NTB

Personer som velger å ta den mindre effektive Janssen-vaksinen, mister plassen sin i det offentlige vaksineprogrammet.

Selv om beskyttelsen blir lavere og faren for alvorlige, og potensielt dødelige, bivirkninger er større, bestemte regjeringen onsdag å åpne for bruken av Janssen-vaksinen. Det er satt strenge kriterier for den som ønsker å velge denne vaksinen framfor å stå i den offentlige vaksinekøen og vente på en mRNA-vaksine.

Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de som velger å gå for en Janssen-vaksine, vil tre ut av det offentlige vaksineprogrammet og miste plassen.

– De som går for en Janssen-vaksine er jo fullvaksinert og vil derfor ikke lenger ha noen plass i vaksinasjonsprogrammet, sier Høie til NTB

Ingen grunn.

– Er det kort tid igjen til en man skulle få en av de andre vaksinene, så er det ingen grunn til å velge denne, sier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at man både i Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket var samstemte i at tilbudet om å motta Janssen-vaksinen er et dårligere tilbud for de aller fleste, enn en mRNA-vaksine på et noe senere tidspunkt.

– Men vi mener det er helt forsvarlig å vurdere for dem som er i en helt spesiell livssituasjon og som kan ta dette opp med sin lege, sier han.

Ikke samme effekt

– Den regnes som en fullvaksinering, men den har ikke den samme effekten som to doser av en mRNA-vaksine. I utgangspunktet vil man da gå ut av programmet og stille seg bakerst i køen, sier Guldvog.

Janssen-vaksinen er i likhet med vaksinen fra AstraZeneca og den russiske Sputnik-vaksinen basert på såkalt virusvektor-teknolog. Etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater, ble bruken i april satt på vent i Norge.

Selv om mange fagmiljøer har advart mot bruken, besluttet Regjeringen at vaksinen skal gjøres tilgjengelig utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Revaksinering

Hvordan det blir for dem som velger Janssen-vaksinen når det etter hvert blir snakk om en revaksinering av befolkningen, er ikke avklart. Høie er klar på at dette ikke er et tema som det haster med å få avklart ennå.

– Vurderingen om en framtidig tredje, eller andre, dose, for dem som er fullvaksinert, er et spørsmål det ikke er noe hast med nå, men som vil bli en stor diskusjon utover høsten og til neste år hvordan vi skal håndtere, sier Høie.

– Man vil nok ikke opprettholde plassen sin i den øvrige vaksinekøen, men vi må komme tilbake til hvordan man eventuelt skal få tilleggsvaksine av andre vaksiner litt senere ut på høsten. Det er enda ikke helt avgjort, sier Guldvog.