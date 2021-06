NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

212 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 212 koronasmittede i Norge. Det er 141 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 219 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 323, så trenden er synkende.

Enighet om dansk gjenåpning

Det er inngått en politisk avtale om ytterligere gjenåpning av Danmark. Innen september er det kun utelivet som vil være underlagt noen form for restriksjoner. Avtalen ble inngått rundt klokka 4 i natt, etter mer enn tolv timer med forhandlinger.

Fra mandag av vil det kun være på kollektivtrafikk folk må bruke munnbind, mens restauranter og barer allerede fra fredag av får lov til å holde åpent og servere alkohol fram til midnatt, istedenfor fram til klokka 22, slik det har vært.

Ti personer anmeldt etter fest i Kristiansand

Da politiet rykket ut etter melding om støy fra en leilighet i Kristiansand i natt, fant de ti personer på fest. Alle er anmeldt for brudd på smittevernregler.

Fra fredag denne uka letter kommunen på koronatiltakene, blant annet gjennom å tillate skjenking fram til klokka 22. Samtidig videreføres forbudet mot flere enn fem gjester i private hjem.

USA og Storbritannia fordømmer Navalnyj-kjennelse

USA og Storbritannia kom begge med skarpe uttalelser etter at en russisk domstol i går forbød organisasjoner grunnlagt av den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj og stemplet dem som ekstremistiske.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab kaller kjennelsen et angrep mot dem som står opp mot korrupsjon og for et åpent samfunn og et utspekulert forsøk på å i praksis forby politisk opposisjon i Russland. Det amerikanske utenriksdepartementet omtaler kjennelsen i lignende ordelag, og ber igjen om at Navalnyj umiddelbart blir løslatt.

Russebuss måtte bremse for elg

To personer er sendt til sykehus etter at en russebuss måtte nødbremse for en elg ved Siggerud i Nordre Follo. Seks andre er tatt med til legevakt.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen, som skjedde ved Krokhol, rett etter klokka 3 i natt.

FN: Økning i barnearbeid for første gang siden årtusenskiftet

Verden har, for første gang på to tiår, hatt en oppgang i antall barn som er tvunget ut i barnearbeid. Koronapandemien kan gjøre ting stadig verre, framgår det av en felles rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef.

I den heter det at 160 millioner barn ble tvunget til barnearbeid i starten av 2020, en økning på 8,4 millioner i løpet av bare fire år. Økningen begynte før pandemien. Det er en dramatisk endring fra en nedadgående trend i perioden 2000 til 2016, da det ble 94 millioner færre barn i barnearbeid.