NHO og LO vil eksportere havvindkraft til Europa

NTB

NHO og LO mener det må etableres et nytt nordsjønett for eksport av kraft fra havvind til Europa.

Fredag legger olje- og energiminister Tina Bru (H) fram en ny stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser.

Der må hun komme med konkretiserte planer for etablering av et nordsjønett, mener NHO og LO.

I et felles utspill ber de nå regjeringen legge fram klare planer som sikrer at ny kraft fra havvind i Nordsjøen kan eksporteres til Storbritannia og kontinentet.

– Vi snakker om en transformasjon vi aldri har sett maken til, både i Storbritannia og på kontinentet. Da trenger vi også at Nordsjøen knyttes til Europa, slik at vi sikrer at også denne produksjonen bidrar til dette, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Han trekker fram den planlagte havvindutbyggingen i Sørlige Nordsjø II som spesielt viktig.

Utenlandskabler og krafteksport har de siste årene skapt opphetet politisk debatt i Norge. Men mellom NHO og LO er enighet, og ifølge Almlid er pulsen nå lavere i debatten generelt.

Han frykter ikke en polarisering av debatten med planene som nå skal legges fram.

– Vi vil gjøre dette på en rolig og ordentlig måte.