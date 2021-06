Vikingfamilie funnet ved hjelp av ny teknologi

Osebergskipet regnes som et av de viktigste funnene fra vikingtiden og er utstilt Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB Scanpix.

Ny DNA-teknologi har gjort det mulig for forskere å bevise slektskap mellom to vikingskjeletter – én som ble funnet i Danmark, og den andre i England.

Det er en kombinasjon av DNA-teknologi og tilgang til en mengde materialer som har gjort at forskere har klart å finne koblingen mellom de to danske vikingene som levde på 1000-tallet.

Forskerne har hatt en mistanke om at de to, den ene som ble funnet i Otterup i Fyn i Danmark i 2005, og den andre som ble funnet i en massegrav i Oxford i England, var i slekt.

DNA



Ved hjelp av den nye teknologien har de klart å bevise nettopp dette. De to vikingene var enten halvbrødre eller onkel og nevø.

– Det som er nytt nå, er at vi kan såpass mye om DNA at vi kan begynne å se familierelasjoner, og det kan vi kun fordi vi har såpass mye materiale å forske på, sier forskningssjef Lasse Sørensen ved det danske Nationalmuseet.

Skjeletter



Han sier at med tradisjonelle arkeologiske metoder uten DNA-analyse ville det vært umulig å finne ut at de to vikingene var i slekt.

Derfor er dette funnet helt spesielt, og forskerne håper det vil bidra til å bedre forstå vikingens levevilkår i perioden.

Skjelettene er en del av utstillingen «Tokten» på Nationalmuseet i København som åpner 26. juni.