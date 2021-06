Mange vakthull blant jordmødre i sommer

NTB

I alt 1.700 jordmor-vakter står tomme i sommer, ifølge en undersøkelse fra Den norske jordmorforeningen. Helsedepartementet sier at situasjonen er krevende.

Undersøkelsen viser at tallet på udekte vakter er høyest i Helse Stavanger (588) og Helse Bergen (527), melder NRK.

– Jeg tenker at enkelte steder nærmer seg kollaps på bemanningen om de ikke setter i verk tiltak, sier Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforeningen.

Hun frykter at det vil gå utover kvaliteten, selv om fødende får et forsvarlig tilbud.

Til NRK opplyser Helsedepartementet at situasjonen er krevende, men at det er helseforetakenes ansvar at bemanningen i sommer er forsvarlig.

– Vi forutsetter at alle helseforetak gjør det de skal, nemlig å lage gode bemanningsplaner og å sørge for å ha forsvarlig bemanning gjennom sommeren. Det har de gode erfaringer med, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).