Byrådet i Oslo forbyr bruk av russebusser

Byrådet i Oslo innfører tirsdag rulleforbud for russen i Oslo Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Byrådet i Oslo innfører tirsdag et forbud av kjøring av russebusser i hovedstaden. Det innføres etter at det oppsto et coronautbrudd blant russen i Oslo vest.