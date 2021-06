Tre pågrepet etter skyting mot vindu med luftgevær

NTB

Tre godt berusede personer er pågrepet i Sula i Møre og Romsdal etter at det ble skutt mot et vindu.

Politiet rykket ut ved 23-tiden natt til tirsdag på melding om lyden av skudd.

– Det ble skutt med luftgevær mot et vindu. I området støtte vi på tre personer som var godt berusede og lite samarbeidsvillige. Det er bakgrunnen for at de ble pågrepet. Så skal vi avhøre dem når de blir mer edru, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck til NTB.

Luftgeværet ble funnet i en fryser på utsiden av huset. Dette er tatt i beslag.



– De har nok skjønt at de har dummet seg ut, og i håp om å unngå straff velger de å ikke opplyse saken. Så får vi la dette tørke opp og gjennomføre avhør i morgen, sier Gram Franck.

Han kjenner ikke til hvorfor det ble skutt mot det aktuelle vinduet.

– Hadde disse tre vært mer samarbeidsvillige, hadde vi nok fått klarhet i det, sier han.