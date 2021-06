Smitten opp 87 prosent i Oslo

Coronatesting fra bilen på Bryn i Oslo. I forrige uke steg smitten kraftig, i første rekke på grunn av et utbrudd blant russ. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

I forrige uke ble det registrert 596 nye smittetilfeller i Oslo, opp fra 319 uka i forveien.

Smittetallene i Oslo steg dermed hele 87 prosent fra uke 21 til uke 22. Det viser kommunens egne tall.

Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest er en viktig del av forklaringen.

Det er bydel Vestre Aker som nå har det høyeste smittetrykket, med et nivå på 269,6 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Smitten har derimot falt markant i de østlige bydelene, som er blitt prioritert i vaksineringen etter en lang periode med høy smitte.

Nasjonalt har smittetallene gått motsatt vei.

I uke 22 ble det meldt om 1.993 nye smittetilfeller. NTB har da tatt utgangspunkt i tallene som meldes fram den nasjonale databasen MSIS like etter midnatt hver dag.

Tallet er en reduksjon på 17 prosent fra uke 21. Det ble da meldt om 2.410 smittetilfeller i Norge.