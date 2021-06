NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 7. juni.

Dom i hyttesaken ventes

I dag blir det trolig avgjort om hytteeierne slipper innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene sine i Sverige. Hytteeierne vant fram i tingretten i vinter, men staten anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har hatt saken til behandling.

Ny israelsk regjering kan bli valgt

Benjamin Netanyahu har vært statsminister i Israel de siste tolv årene. Nå er planen at Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, blir statsminister de to neste årene, før Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid overtar for en ny periode på to år. I dag kan den nye koalisjonsregjeringen formelt bli valgt av nasjonalforsamlingen Knesset.

Stoltenberg møter Biden

Nato-sjef Jens Stoltenberg har den siste tiden møtt flere statsledere i forkant av forsvarsalliansens toppmøte i Brussel. I dag møter han USAs president Joe Biden i Det hvite hus. På agendaen står blant annet forberedelser til Stoltenbergs strategiendringer for Nato det neste tiåret.

Bill Clinton med ny bok

USAs tidligere president Bill Clinton lanserer sin andre kriminalroman sammen med medforfatter James Patterson. Den har tittelen «The President’s Daughter». Den forrige krimromanen het «The President Is Missing» og fikk den norske tittelen «Presidenten er savnet».

Statsråd deltar i strandrydding

I Hvervenbukta i Indre Oslofjord skal klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) delta i strandrydding. Arrangementet er i regi av Nordstrand Venstre.

SAS presenterer passasjertall

I april hadde SAS en passasjerøkning på 2 prosent måneden før, og i dag legger flyselskapet fram tallene for mai.