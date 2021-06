NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Savnet mann funnet død i Troms

En mann i 60-årene som ble meldt savnet i Salangsdalen i Bardu, ble i natt funnet død i Masterbakkvatnet. Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon etter ham.

Mannen ble meldt savnet av sine pårørende, og siste livstegn var lørdag formiddag.

Mer enn 200 verdensledere ber G7 bidra til vaksinering av verdens fattigste

En rekke tidligere statsministre, presidenter og andre ledere ber G7 om å betale to tredeler av de 66 milliarder dollarene som trengs for å vaksinere verdens fattigste land. Oppfordringen kommer i et brev The Guardian har sett i forkant av denne ukas G7-toppmøte i Cornwall i Storbritannia.

I det heter det at regjeringssjefene i G7-landene Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Canada må sørge for at 2021 blir et «vendepunkt for det globale samarbeidet». Summen tilsvarer knappe 554 milliarder kroner. Deres argument er at det er en rimelig pris å betale for å stoppe spredningen av nye virusvarianter, som potensielt kan være motstandsdyktige mot de eksisterende vaksinene.

128 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 128 koronasmittede i Norge. Det er 41 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 284 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 344, så trenden er synkende.

Den siste gjenlevende Auschwitz-frigjøreren er død

David Dushman, den siste gjenlevende blant soldatene som bidro til frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1945, døde søndag. Han ble 98 år gammel.

Dushman, som etter krigen ble fekter og konkurrerte i OL, døde i Tyskland, skriver BBC. Han var jøde og kjempet for Den røde armé. Han var 21 år gammel da han 27. januar 1945 brukte en tanks til å kjøre ned konsentrasjonsleirens elektriske gjerde, slik at fangene der kunne slippe fri.

Fujimori leder knapt på valgdagsmåling i Peru



Den høyreorienterte populisten Keiko Fujimori har en syltynn ledelse over marxisten Pedro Castillo i presidentvalget i Peru, ifølge en valgdagsmåling.

I målingen, som er utført av Ipsos, fikk Fujimori 50,3 prosent av stemmene, mens Castillo fikk 49,7 prosent, like etter at valgurnene stengte klokken 19 lokal tid. Målingen er så jevn at Ipsos kaller det et «statistisk dødt løp».