52 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 52 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er sju flere enn dagen før og to flere enn samme dag i forrige uke.

Det høyeste smittetrykket er for tiden i bydel Vestre Aker. Der ligger smittetrykket på 270 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand med 207 og Nordre Aker med 197.

Lavest er smittetrykket i bydelene Sagene (42), Grorud (43) og Stovner (57).

36.657 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor, viser tallene fra kommunen.