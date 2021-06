Ikke «funn som er til fare for omgivelsene» i Trondheim

NTB

Politiets bombegruppe har undersøkt en safe i en leilighet i Trondheim, men ikke funnet noe de betegner som fare for omgivelsene. Dermed får naboene komme hjem.

Trøndelag politidistrikt måtte søndag ettermiddag få bistand fra bombegruppa. Naboene til leiligheten på Lademoen ble evakuert etter at to bombehunder hadde søkt i leiligheten, men politiet regnet det som lite sannsynlig at safen inneholdt eksplosiver.

– Det er ikke gjort funn som er til fare for omgivelsene, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til Adresseavisen sent søndag kveld.

Ifølge politiet er det tidligere i helgen funnet flere våpen i leiligheten, men operasjonslederen vil ikke gå inn på hva slags våpen det er snakk om. Hun ønsker heller ikke å si om det er funnet eksplosiver.

En personer er siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver og to personer er siktet for tyveri i forbindelse med samme sak, opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret til Adresseavisen.