Høie tok kontakt med FHI og ba dem korrigere Twitter-melding

Helseminister Bent Høie under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Helseminister Bent Høie (H) tok kontakt og forsikret seg om at Folkehelseinstituttet ville korrigere sin egen overleges budskap om at pandemien er over.