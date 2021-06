Bompengetap kan gi økte satser i Bergen

Minst 125 millioner kroner er forsvunnet i tapte bompengeinntekter i Bergen etter at coronarestriksjonene ble innført i mars i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Minst 125 millioner kroner er forsvunnet i tapte bompengeinntekter i Bergen etter at coronarestriksjonene ble innført i mars i fjor, skriver Bergens Tidende.

Det viser en grov utregning som Bergens Tidende har gjort på bakgrunn av tall fra bompengeselskapet Ferde.

Tallene fra bompengeselskapet viser at antallet biler økte igjen i mars i år, men at men fremdeles er et godt stykke unna hvordan det var før coronarestriksjonene.

Årlig henter bompengeringen inn over én milliard kroner. Dette er penger som er med på å finansiere de store samferdselsprosjektene i Vestland.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) sier at dersom inntektene viser en varig svikt, har de tre alternativer: Øke det offentlige bidraget, kutte i prosjektene som skal bygges, eller øke bompengesatsene.

– Eller en kombinasjon av disse. Det er de harde fakta, sier Askeland.