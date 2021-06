Striden om hyttene i Sverige kan ende i Høyesterett

NTB

De norske hytteeierne i Sverige venter på avgjørelsen om karantenestriden. Etter snart halvannet år med restriksjoner håper de å kunne ha sommerferien på hytta.

– Hvis lagmannsretten går imot tingrettens vurdering, så er jo dette prinsipielt såpass viktig for rettsstaten Norge at det vil være et spørsmål for Høyesterett, mener Heidi Furustøl.

Furustøl er talsperson for foreningen Norsk Torpare og med i gruppen med hytteeiere i Sverige som fronter søksmålet mot staten. De er blitt nektet å slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene som ligger i nabolandet. Rundt tusen eiere som har hytte i Sverige, stiller seg bak saken.

Hytteeierne vant i Oslo tingrett i februar. Saken ble anket av Staten, og i mai startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Mandag kommer lagmannsrettens avgjørelse.

Kronerulling

Heidi Furustøl sier at om det skulle bli aktuelt å anke saken videre, blir det nødvendig å kjøre en kronerulling.

– Vi må i så fall vurdere om vi har penger til å gå til Høyesterett, sier Furustøl og beskriver dette som en Davids kamp mot Goliat.

Gruppen som står bak søksmålet, mener hyttesaken handler om demokratiet.

Hytteeierne mener at statens vedtak om karanteneplikt ved overnatting på hytta er ugyldig fattet og i strid med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Tingretten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderte derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige.

Advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten sa i sitt sluttinnlegg i tingretten at tiltakene medfører ulemper og økonomisk tap for mange i samfunnet.

– Enkeltpersoner vil alltid kunne hevde at tiltak rettet mot dem er overflødige, slik at andre bør bære belastningen. Regjeringen må imidlertid gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn, basert på den gjeldende smittesituasjonen, sa hun.

Kun dagstur

Det er til sammen registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

Etter at saken sto for tingretten, har eiere av fritidseiendommer i Sverige organisert i seg i foreningen Norske Torpare.

– Vi hytteeierne har et nettverk der vi støtter hverandre, og nå har det snart gått ett og et halvt år. Det er helt uvirkelig at vi blir nektet adgang til våre egne hjem. Vi blir ikke smittet ved å reise dør til dør og uten nærkontakt på eiendommen vår, sier Furustøl.

I dag kan man reise til hytta i Sverige i forbindelse med nødvendig vedlikeholdsarbeid, men ikke overnatte om man skal unngå karantene.