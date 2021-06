45 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 45 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er 48 færre ennn dagen før, men ni flere enn samme dag i forrige uke

Rundt halvparten av smittetilfellene er registrert i de fem vestlige bydelene, og Vestre Aker topper med 11 nye smittede personer det siste døgnet.

Her ligger smittetrykket nå på 252 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand med 207 og Nordre Aker med 196.

Bakgrunnen for de relativt høye smittetallene på vestkanten den siste uken er et utbrudd blant russen. Tirsdag ble russefeiringen i hovedstaden stanset i én uke.

Totalt er 36.605 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.