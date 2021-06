Kommunedirektøren skuffet etter festnatt i Trondheim: – Det vi fryktet

Kommunedirektør Morten Wolden er skuffet etter at 200 ungdommer samlet seg til i Trondheim natt til lørdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Natt til lørdag samlet 200 ungdommer seg i Trondheim og påsto at de var i samme kohort.

Litt før klokka 01 natt til lørdag fikk politiet meldinger om bråk fra Festningen, et parkområde i byen. følge politiet var det omtrent 200 personer på stedet, og ungdommene skal ha påstått at de var i samme kohort.

– Det er dette vi har fryktet. Vi har håpet i det lengste at det ikke skulle skje, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til TV 2.

Trondheim kommune har innført strenge tiltak mot coronasmitte i byen. Blant annet er alle arrangementer forbudt og det er innført skjenkeforbud. Mandag morgen skal kommunen avgjøre om tiltakene blir videreført eller ikke, og kommunedirektøren sier at nattens festligheter blir med i vurderingen.

– Jeg er skuffet over at man ikke klarer å ta mer ansvar for seg selv, byen og bysamfunnet, sier Wolden.