Hytte brant ned på Sotra – totalt tre bygg skadd i storbrannen

Politiet bekrefter at også en hytte ble tatt i brannen på Sotra torsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Også en hytte ble tatt av flammene under storbrannen på Sotra. Fra før er det kjent at et hus er helt nedbrent, og et annet hus er skadd av brannen.