Restaurant i Ålesund bøtelagt for brudd på smittevernet

Servering av alkohol uten at det samtidig ble krevd matservering skjedde i strid med covid-19-forskriften i Ålesund i april, slår politiet fast. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Politiet i Ålesund har bøtelagt en restaurant med 75.000 kroner for brudd på reglene for smittevern. Minst 119 personer er smittet av coronaviruset.

Politiet i Møre og Romsdal ila fredag eierselskapet HR Restaurantdrift, som drev restauranten Toldboden i april, en bot på 75.000 kroner for brudd på covid-forskriften helgen 16. til 18 april. Det er slått fast at utestedet serverte folk alkohol uten at de også bestilte mat, som bestemt i forskriften.

– Dette har nok igjen vært en sterkt medvirkende årsak til at mange gjester synes å ha tatt lett på egen sikkerhet og de rådende anbefalinger rundt smittevern, skriver politiet i begrunnelsen.

Ifølge ei kartlegging fra avisa Sunnmørsposten er minst 119 personer smittet av coronavirus etter at det oppsto et utbrudd på restauranten. I alt 29 personer ble smittet på restauranten og videre er nærkontakter i tre ledd blitt registrert smittet i ettertid.

– Påtalemyndigheten har ved fastsettelse av botens størrelse forutsatt at forelegget blir vedtatt. Blir det ikke vedtatt vil det bli lagt ned påstand om 100.000 kroner i bot, samt dekning av sakskostnader, når saken behandles i tingretten, skriver politiadvokat Mathias Häber.