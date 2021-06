FHI anbefaler å unnta Malta fra karanteneplikt

NTB

FHI anbefaler at innreisende fra Malta unntas fra karanteneplikten fra og med mandag.

Landet blir i så fall det eneste på FHIs kart utover Island, Grønland og enkelte regioner i Finland som er gult.

FHI viser til at det er 9,9 smittede per 100.000 innbyggere i Malta, og at andelen positive tester er nede i 0,2 prosent.

I tillegg anbefaler FHI at det innføres unntak om innreisekarantene fra regionene Satakunta SVD og Kajanalands SVD i Finland.

FHI anbefaler at unntaket innføres fra og med midnatt, natt til mandag. Regjeringens fraråder fortsatt ikke-nødvendige reiser til utlandet på generelt grunnlag.