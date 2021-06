Aktor ber om 21 års fengsel for barnedrapstiltalt mor på Lørenskog

Advokat Ane Evang, la ned påstand om fengsel i 21 år for moren som har stått tiltalt for å ha drept de to sønnene sine på Lørenskog i juli i fjor. Foto: Berit Roald / NTB

Påtalemyndigheten krever fengsel i 21 år for moren som drepte sønnene sine på ett og sju år på Lørenskog i juli i fjor sommer.

Påstanden ble lagt ned av aktor Ane Evang ned i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag. Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne.

– Det er forskjell på ikke å huske og det å ikke ville huske. Ingenting peker på noen annen gjerningsmann, sa Evang i prosedyren.

Aktor mener motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste etter at hun selv tok sitt eget liv.

– Hun fremstiller seg etter mitt syn som et offer i denne saken. Barna skulle ikke oppleve å miste moren sin – de skulle framfor alt ikke få leve med eksmannen og hans nye kjæreste, sa Evang.

I sin oppsummering for retten pekte statsadvokaten på at det var et voldsomt misforhold mellom kvinnens livssituasjon etter skilsmissen, og det å begå drap på sine to barn. Videre trakk hun fram at drapene framsto som planlagte, at den ene sønnen var gitt et bedøvende legemiddel og at drapshandlingene tok lang tid.

– Det må legges vekt på at barna opplevde betydelig dødsangst før de mistet bevisstheten og at det skjedde av en av deres nærmeste omsorgspersoner og i deres eget hjem, sa Evang.