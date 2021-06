Samfunnsstraff har økt markert under coronapandemien

NTB

Flere gjennomfører nå straff i samfunnet enn i fengsel. Det siste året har det vært en økning på 20 prosent sammenlignet med i fjor.

I første tertial i år ble det iverksatt 2.666 gjennomføringer av straff i samfunnet sammenlignet med 2.215 i fjor. Det viser nye tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Coronapandemien har også ført til større utfordringer for kriminalomsorgen.

Økningen i antall straffegjennomføringer i samfunnet kan skyldes at det jobbes mye med å ivareta smittehensyn, siden det anses som mindre sannsynlig at man blir utsatt for smitte ved for eksempel elektronisk fotlenke.

I år kan det forklares med at en rekke domfelte ikke kunne gjennomføre sin samfunnsstraff i 2020 grunnet corona.

De aller fleste som har blitt dømt til samfunnsstraff i 2021 har begått trafikklovbrudd, narkotika- og ruslovbrudd, vold eller økonomiske forbrytelser.