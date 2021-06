– Ikke giftig røyk fra brann i søppelanlegg i Arendal

NTB

Røyken fra brannen i avfallssorteringsanlegget ved E18 i Arendal er avtagende og motorveien forbi stedet er gjenåpnet for trafikk.

Nødetatene fikk melding om brannen i industriområdet på Høgedal fra en mann som kjørte forbi på E18 klokken 3.28 natt til fredag. Veien ble stengt i alle fire felt i rundt halvannen time etter brannmeldingen.

– Det er et ganske stort bygg i Ravnåsveien som brenner. Vi har snakket med representanter for eierne som sier at det ikke er lagret noe i bygningen som skal avgi giftig røyk, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

Han sier bygningen ble raskt overtent etter at brannmannskapene kom fram.

– Det lagres stort sett vanlig søppel og flis i bygget. Hjullastere og gravemaskiner er satt inn for å flytte på dette, slik at slokkearbeidet blir lettere.

Han sier 10–15 naboer er evakuert. Noen har tatt inn på hotell i Arendal sentrum, mens andre har ordnet overnatting privakt.

– Men den akutte faren er over og røykutviklingen avtar, sier operasjonslederen.

Etter at meldingen om brannen kom kjørte politiet rundt i boligområdet i nærheten med blålys og sirener for å vekke folk.